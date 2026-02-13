Démonstrations culinaires par des chefs locaux Salle de la Duchesse Anne Le Pouliguen
Démonstrations culinaires par des chefs locaux Salle de la Duchesse Anne Le Pouliguen jeudi 5 mars 2026.
Démonstrations culinaires par des chefs locaux
Salle de la Duchesse Anne Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2026-03-05 15:30:00
fin : 2026-03-19 16:30:00
2026-03-05 2026-03-10 2026-03-19 2026-03-24 2026-04-07 2026-05-05
Chaque semaine, présentation d’une recette salée ou sucrée par un ou une chef(fe) de la région.
Inscription préalable au 06 11 02 11 67.
Plus d’informations sur atelierdugout44.fr .
Salle de la Duchesse Anne Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 99 76 03 atelierdugout44@gmail.com
