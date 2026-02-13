Démonstrations culinaires par des chefs locaux Salle de la Duchesse Anne Le Pouliguen

Démonstrations culinaires par des chefs locaux

Salle de la Duchesse Anne Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 15:30:00

fin : 2026-03-19 16:30:00

Date(s) :

2026-03-05 2026-03-10 2026-03-19 2026-03-24 2026-04-07 2026-05-05

Chaque semaine, présentation d’une recette salée ou sucrée par un ou une chef(fe) de la région.

Inscription préalable au 06 11 02 11 67.

Plus d’informations sur atelierdugout44.fr .

Salle de la Duchesse Anne Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 99 76 03 atelierdugout44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Démonstrations culinaires par des chefs locaux Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-02-13 par ADT44