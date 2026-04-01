Exposition Ekaterina Igorevna Artiste en résidence Le Pouliguen
Exposition Ekaterina Igorevna Artiste en résidence Le Pouliguen lundi 20 avril 2026.
Le Pouliguen
Exposition Ekaterina Igorevna Artiste en résidence
35 avenue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-05-13 18:30:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-06-01 2026-06-02
Artiste textile née en 1989, Ekaterina Igorevna maîtrise et revisite la broderie sur tissu avec une grande virtuosité pour s’incarner dans ce qu’elle appelle le brodart .
Son projet artistique récent s’intitule Brodème. Mêlant broderie et poème, chacune de ses œuvres présente un poème brodé au point de croix en code Morse. Poésie, rythme et code numérique se conjuguent pour des réalisations piquées et percées de couleurs sur fonds noirs.
S’immergeant toute entière dans un geste scandé à la perfection, Ekaterina Igorevna nous envoûte par ses créations inédites, qui représentent des centaines d’heures de travail. .
35 avenue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 53 08 musee.boesch@mairie-labaule.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Ekaterina Igorevna Artiste en résidence Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44
À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)
- Exposition Ekaterina Igorevna – Artiste en résidence, 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen, Le pouliguen 20 avril 2026
- Atelier enfant mon animal totem, Micro-Folie, Le pouliguen 22 avril 2026
- Atelier enfant mon animal totem Micro-Folie Le Pouliguen 22 avril 2026
- Une tasse de ciné : Romeria, Cinéma PAX, Le pouliguen 23 avril 2026
- Une tasse de ciné Romeria Cinéma PAX Le Pouliguen 23 avril 2026