Le Pouliguen

Exposition Ekaterina Igorevna Artiste en résidence

35 avenue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-05-13 18:30:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-06-01 2026-06-02

Artiste textile née en 1989, Ekaterina Igorevna maîtrise et revisite la broderie sur tissu avec une grande virtuosité pour s’incarner dans ce qu’elle appelle le brodart .

Son projet artistique récent s’intitule Brodème. Mêlant broderie et poème, chacune de ses œuvres présente un poème brodé au point de croix en code Morse. Poésie, rythme et code numérique se conjuguent pour des réalisations piquées et percées de couleurs sur fonds noirs.

S’immergeant toute entière dans un geste scandé à la perfection, Ekaterina Igorevna nous envoûte par ses créations inédites, qui représentent des centaines d’heures de travail. .

35 avenue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 53 08 musee.boesch@mairie-labaule.fr

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L’événement Exposition Ekaterina Igorevna Artiste en résidence Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44