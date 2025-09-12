Musique classique Récital de Piano Salle André Ravache Le Pouliguen

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

2026-05-29

Récital de piano

Concert de musique classique avec les élèves de l’école Corto.

• SAKURAKO MATSUSHITA

Pianiste japonaise formée à Kyoto. Lauréate de l’ARTIST DIPLOMA de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot Production PHARES

Sakurako Matsushita obtient en 2024 l’Artist Diploma et le diplôme supérieur de musique de chambre à l’École Normale de Musique de Paris dans les classes de Bruno Rigutto et Paul Montag.

Au programme

Mozart, Mendelssohn, Debussy, Ravel, Chopin.



• SHIWEN YANG

Né à Shanghai en 2002, Shiwen Yang est lauréat de l’Artist Diploma 2024 à l’École Normale de Musique de Paris classe d’Henri Barda. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il poursuit ses études au CNSM de Paris et en Italie, tout en se produisant régulièrement en Europe et en Asie.

Au programme

Haydn, Schubert, Chopin, Mussorgsky.

Placement libre. Places assises.

Ouverture des portes à 19h30.

Début du spectacle à 20h00.

Durée 2h + entracte

En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu'île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

