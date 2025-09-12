Théâtre Laissez Passer Molière ! Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Laissez passer Molière !

Par la compagnie Tutti Quanti, mise en scène par Violette Mauffet et interprété par Violette Mauffet et Audrey Tarpinian.

Un spectacle interactif dans lequel les deux comédiennes interprètent des extraits cultes de trois pièces de Molière dans différents genres théâtraux Les Fourberies de Scapin en commedia dell’arte, Le Malade imaginaire selon les codes du théâtre classique et L’Avare modernisé dans un style contemporain.

D’un extrait à l’autre, les comédiennes s’interrogent sur la vie et l’œuvre du dramaturge, et livrent des anecdotes sur l’auteur et son écriture.

En interprétant chaque extrait dans un genre théâtral différent, elles font voyager Molière à travers les siècles jusqu’à nos jours.

Tout public à partir de 10 ans.

Placement libre. Places assises.

Début du spectacle à 20h30.

Durée 2h00

Tarif unique 5€

En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu’île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton « Je réserve » ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

