Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Micro-visite spéciale jardin, Micro-Folie, Le pouliguen

Micro-visite spéciale jardin, Micro-Folie, Le pouliguen

Micro-visite spéciale jardin, Micro-Folie, Le pouliguen mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Micro-Folie

Adresse : Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Entrée: 0

Micro-visite spéciale jardin 20 – 30 mai Micro-Folie Loire-Atlantique

Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:30:00+02:00

Les jardins, lieu où se ressourcer, jouer, rêver et flâner, ont été une source d’inspiration pour de nombreux artistes. Découvrez quelques-unes de leurs oeuvres sur le sujet.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]
Les jardins, lieu où se ressourcer, jouer, rêver et flâner, ont été une source d’inspiration pour de nombreux artistes. Découvrez quelques-unes de leurs oeuvres sur le sujet. CONFRENCONTRE CULTURE

À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)