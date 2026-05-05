Micro-visite spéciale jardin, Micro-Folie, Le pouliguen

Micro-visite spéciale jardin 20 – 30 mai Micro-Folie Loire-Atlantique

Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:30:00+02:00

Les jardins, lieu où se ressourcer, jouer, rêver et flâner, ont été une source d’inspiration pour de nombreux artistes. Découvrez quelques-unes de leurs oeuvres sur le sujet.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Les jardins, lieu où se ressourcer, jouer, rêver et flâner, ont été une source d’inspiration pour de nombreux artistes. Découvrez quelques-unes de leurs oeuvres sur le sujet. CONFRENCONTRE CULTURE