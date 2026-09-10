Démonstrations de combats médiévaux, Château de Bourbon, Bourbon-l’Archambault

Informations pratiques

Démonstrations de combats médiévaux 19 et 20 septembre Château de Bourbon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Déonstrations de combats médiévaux

Présentation de l’équipement militaire, stratégie, archerie… Dans la cour du château (présentations) et dans le Vieux-logis du château (combats aux horaires indiqués)

Château de Bourbon Rue de la Sainte-Chapelle 03160 Bourbon-l’Archambault Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 70 67 02 30 http://www.chateaudebourbon.fr Bourbon-l’Archambault : cœur historique du Bourbonnais !

Edifié sur le rocher qui domine l’agglomération, le château de Bourbon contrôle l’intersection de voies antiques. Il offre aujourd’hui des vestiges saisissants qui reflètent la splendeur et le style de l’architecture capétienne du XIIIe siècle. Le premier château-fort des sires de Bourbon restera le symbole de la puissance de leurs descendants, abritant les Saintes Reliques que le fondateur de la maison capétienne de Bourbon, le sixième fils de saint Louis Robert de Clermont, dépose en sa chapelle castrale en 1287.

Considéré encore aujourd’hui comme la maison de famille de tous les descendants de la lignée, le château de Bourbon est le berceau de la plus jeune dynastie capétienne.

Visiter le château de Bourbon, c’est découvrir un site emblématique du Bourbonnais et explorer une page de l’Histoire de France.

Classé Monument Historique depuis 1862 Parking à proximité

Déonstrations de combats médiévaux

©Lamesdhistoire