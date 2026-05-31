Démonstrations de reliure et restauration de livres anciens, Abbaye de Marbach, Vœgtlinshoffen

Démonstrations de reliure et restauration de livres anciens 19 et 20 septembre Abbaye de Marbach Haut-Rhin

20 personnes environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une équipe de relieurs d’art et de restaurateurs vous présentera les techniques de restauration du papier, de livres anciens, et des techniques de reliure.

Présentation des reliures réalisées par l’Atelier : reliures contemporaines, reliures pastiches de livres anciens.

Informations sur le métier de relieur et notre Atelier-Ecole.

Petite présentation de l’histoire du livre.

Visites guidées de l’abbaye par l’association.

www.abbayedemarbach.org

Abbaye de Marbach Lieu-dit Marbach, 68420 Obermorschwihr Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est 06 19 36 49 64 https://www.abbayedemarbach.org/ [{« link »: « http://www.abbayedemarbach.org »}] L’abbaye de Marbach, fondée au XIᵉ siècle, connut une spectaculaire expansion et devint un centre de culture artistique et littéraire. Elle était réputée pour son scriptorium.

Manégold, jeune moine du prieuré de Lautenbach, est chargé d’écrire un mémoire de défense du pape Grégoire VII en 1084, lors de la Querelle des Investitures. Ce véritable pamphlet lui vaudra les foudres de l’empereur Henri IV. Il trouve refuge en Bavière, dans un couvent dont il deviendra le supérieur. C’est là que le seigneur Burckhart de Gueberschwihr, fondateur de l’abbaye de Marbach, lui demande de venir diriger ce nouveau monastère.

Du XIIᵉ siècle date son fameux « codex », rédigé par la chanoinesse Guta de Schwartzenthann et illustré par le chanoine Sintram de Marbach. L’abbaye connaît un second essor au XVIIIᵉ siècle, mais sa fermeture sous la Révolution et son abandon la relèguent au rang de « carrière » au début du XIXᵉ siècle. Il ne subsiste en élévation que le remarquable narthex de l’église médiévale. Parking de 50 places environ.

Une équipe de relieurs d’art et de restaurateurs vous présentera les techniques de restauration du papier, de livres anciens, et des techniques de reliure.

©MK