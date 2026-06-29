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AGENDA · Vœgtlinshoffen

Vignobles en Scène Alsace Banquet Burlesque à la Maison Cattin Vœgtlinshoffen

samedi 17 octobre 2026 · Vœgtlinshoffen

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
35 rue Roger Frémeaux
Ville
68420 Vœgtlinshoffen
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Vœgtlinshoffen

Vignobles en Scène Alsace Banquet Burlesque à la Maison Cattin

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17 23:59:00

Date(s) :
2026-10-17

Banquet Burlesque à la Maison Cattin…La maison Cattin se transforme en Cabaret à l’occasion des Banquets Vignobles en Scène. Visite de cave, un cours de démarche et pose féminine, concert live, photobooth.
0  .

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 30 21  contact@cattin-oenotourisme.alsace

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English :

Burlesque Banquet at Maison Cattin? Maison Cattin is transformed into a cabaret for the “Vignobles en Scène” banquets. Cellar tour, a class on catwalk walking and feminine posing, live concert, and photo booth.

L’événement Vignobles en Scène Alsace Banquet Burlesque à la Maison Cattin Vœgtlinshoffen a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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