Vignobles en Scène Alsace Banquet Burlesque à la Maison Cattin Vœgtlinshoffen
samedi 17 octobre 2026 · Vœgtlinshoffen
Informations pratiques
Vœgtlinshoffen
Vignobles en Scène Alsace Banquet Burlesque à la Maison Cattin
35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17 23:59:00
Date(s) :
2026-10-17
Banquet Burlesque à la Maison Cattin…La maison Cattin se transforme en Cabaret à l’occasion des Banquets Vignobles en Scène. Visite de cave, un cours de démarche et pose féminine, concert live, photobooth.
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35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 30 21 contact@cattin-oenotourisme.alsace
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English :
Burlesque Banquet at Maison Cattin? Maison Cattin is transformed into a cabaret for the “Vignobles en Scène” banquets. Cellar tour, a class on catwalk walking and feminine posing, live concert, and photo booth.
L’événement Vignobles en Scène Alsace Banquet Burlesque à la Maison Cattin Vœgtlinshoffen a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach