Démonstrations de savoir-faire, Ancien presbytère de Vallabrègues, Vallabrègues

Informations pratiques

Démonstrations de savoir-faire 19 et 20 septembre Ancien presbytère de Vallabrègues Gard

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Lors des journées européennes du patrimoine qui se dérouleront le 19 et 20 septembre, nous vous proposons de (re)découvrir le presbytère de Vallabrègues.

L’histoire du presbytère semble remonter au XVIe siècle de par l’appareillage de ses pierres et ses fenêtres à meneaux. Au court des siècles, il a eu de nombreuses fonctions: mairie, école, maison curiale, logement d’instituteurs… puis malheureusement abandonné en 1990.

Restauré entre 2025 et 2026, le presbytère de Vallabrègues accueil aujourd’hui les ateliers de 7 artisanes d’art et artistes. Il dispose également dune boutique partagée et d’une cour avec un puit.

Les ateliers des artisans et artistes seront ouverts au public en continue de 10h à 18h le samedi et le dimanche. Vous pourrez découvrir les lieux de travail, les outils, les matériaux de chaque personne qui fait vivre le presbytère de Vallabrègues au quotidien. Il s’agit de moment priviligié, de moments d’échange avec les artisans et artistes, une occasion de poser des questions et de découvrir les coulisses de chaque métier.

La boutique regroupant le travail des artisans et artistes sera également ouverte au public.

Lors de ces journées vous pourrez assister aux démonstrations de :

-Béryl Breuil

Atelier Bruissant, vannerie

Samedi 19 septembre à 12h et à 16h30

Dimanche 20 septembre à 10h3

-Cristine Darc

Santons Cristine Darc, santons

Samedi 19 septembre à 11h et 15h

Dimanche 20 septembre à 11h et 15h

-Juliette Grelier

Juliette Grelier reliure, reliure d’art

Samedi 19 septembre à 10h et 16h

Dimanche 20 septembre à 10h et 16h

Les démonstrations durent environ 30min et se font en visite libre.

Ancien presbytère de Vallabrègues 30300 Vallabrègues Vallabrègues 30300 Gard Occitanie 0677202189 https://www.instagram.com/lesateliersdupresbytere?igsi=MWN1ZHhybmNiZGYzNg%3D%3D&utm_source=qr Datant du XVIe siècle, l’ancien presbytère de Vallabrègues rassemble les ateliers de sept artisans et artistes. Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un parking se trouve à 20 m.

Lors des journées européennes du patrimoine qui se dérouleront le 19 et 20 septembre, nous vous proposons de (re)découvrir le presbytère de Vallabrègues.

©Isabelle Carpentier