Démonstrations des chevaux et ânes de Normandie, Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras

Informations pratiques

Démonstrations des chevaux et ânes de Normandie Vendredi 18 septembre, 14h30, 16h00 Haras national du Pin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Venez à la rencontre des chevaux et ânes de Normandie : le Cob normand, le Percheron, l’âne normand et l’âne du Cotentin. Aujourd’hui en voie de disparition, ces races, ont été sélectionnées depuis des siècles par les éleveurs normands et ont connu de nombreuses utilisations. Venez échanger avec le personnel du Haras et assistez à des démonstrations dans la cour d’honneur pour découvrir l’histoire de ces animaux d’exceptions.

Haras national du Pin Haras national du Pin, 61310 Le Pin-au-haras Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie 02 33 36 68 68 https://www.haras-national-du-pin.com/ 300 ans d’histoire au Haras national du Pin !

Le premier établissement de l’administration des Haras royaux créée par Louis XIV en 1665, a été construit au XVIIIe siècle par l’architecte du roi, Robert de Cotte et est influencé par l’architecture et l’art paysager de l’École de Versailles. Installé dans un écrin de verdure de plus de 1 000 hectares, surnommé le « Versailles du Cheval », l’un des haras les plus célébrés au monde vous ouvre sa majestueuse grille d’honneur. Magnifié par divers artistes comme Edgar Degas, le Haras national du Pin demeure le symbole du patrimoine équestre. Gare à proximité.

Venez à la rencontre des chevaux et ânes de Normandie : le Cob normand, le Percheron, l’âne normand et l’âne du Cotentin. Aujourd’hui en voie de disparition, ces races, ont été sélectionnées depuis à…

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