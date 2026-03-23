Concours complet poneys international Le Pin-au-Haras
Concours complet poneys international Le Pin-au-Haras jeudi 17 septembre 2026.
Concours complet poneys international
Pôle international de sports équestres Le Pin-au-Haras Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-17 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Du 17 au 20 septembre 2026 le Pôle International de Sports Équestres accueillera le concours complet poneys international */**
Pendant ces trois jours, le sport sera au rendez-vous avec des épreuves de dressage, de saut d’obstacles et de cross.
Le public pourra également se balader tout au long du week-end parmi les stands des exposants. Une belle offre de restauration sera proposée sur place, avec le restaurant panoramique Le Furioso et le snack Le Florestan , qui seront ouverts tout au long de l’événement.
Vous pourrez également profiter des animations touristiques du Haras National du Pin, avec des visites, des spectacles et des baptêmes poneys. .
Pôle international de sports équestres Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 94 84 info@harasnationaldupin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours complet poneys international
L’événement Concours complet poneys international Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-23 par Haras national du Pin
À voir aussi à Le Pin-au-Haras (Orne)
- Les visites du Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 1 avril 2026
- Baptêmes poneys ateliers soins du poney Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras 1 avril 2026
- Coup de projecteur Le Pin-au-Haras 1 avril 2026
- Exposition Simonne L’Hermitte du 4 avril au 7 juin 2026 Le Pin-au-Haras 4 avril 2026
- Promenade en attelage au Haras du Pin Le Pin-au-Haras 4 avril 2026