Concours complet poneys international

Pôle international de sports équestres Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-17 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Du 17 au 20 septembre 2026 le Pôle International de Sports Équestres accueillera le concours complet poneys international */**

Pendant ces trois jours, le sport sera au rendez-vous avec des épreuves de dressage, de saut d’obstacles et de cross.

Le public pourra également se balader tout au long du week-end parmi les stands des exposants. Une belle offre de restauration sera proposée sur place, avec le restaurant panoramique Le Furioso et le snack Le Florestan , qui seront ouverts tout au long de l’événement.

Vous pourrez également profiter des animations touristiques du Haras National du Pin, avec des visites, des spectacles et des baptêmes poneys. .

Pôle international de sports équestres Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 94 84 info@harasnationaldupin.fr

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English : Concours complet poneys international

L’événement Concours complet poneys international Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-23 par Haras national du Pin