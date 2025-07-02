Denise jardinière vous invite chez elle Compiègne

Denise jardinière vous invite chez elle Compiègne jeudi 19 février 2026.

Denise jardinière vous invite chez elle

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Auteur Thibaut Boidin

Genre Seul en scène

Succès retour pour cette invitation lancée au monde entier !

Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte.

C’est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne se passe comme prévu alors que l’arrivée de la maîtresse de maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est pris d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un conte énigmatique « La légende de Paul, le prince solitaire »…

Les péripéties s’enchaînent alors jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de cette si mystérieuse invitation. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Denise jardinière vous invite chez elle Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme