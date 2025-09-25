DÉPLOYER LA NUIT

Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Sous le ciel étoilé, la nuit devient musique.

Quand le soleil se couche, quatre musicien·ne·s nous invitent à un voyage musical dans la nuit. Une chanteuse, un violoncelle, une flûte, un saxophone et des percussions nous guident dans l’obscurité. La nuit est douce, mystérieuse et pleine de rêves.

Elle appartient à tous les êtres vivants. Elle est le début et la fin de chaque jour.

Sous le ciel étoilé, la nuit devient musique.

Quand le soleil se couche, quatre musicien·ne·s nous invitent à un voyage musical dans la nuit. Une chanteuse, un violoncelle, une flûte, un saxophone et des percussions nous guident dans l’obscurité. La nuit est douce, mystérieuse et pleine de rêves.

Elle appartient à tous les êtres vivants. Elle est le début et la fin de chaque jour. Avec des musiques anciennes (Monteverdi, Merula…) et modernes (Cage, Stockhausen), le quatuor joue une nuit pleine de poésie, de magie et d’écoute. Le coeur de ce concert, c’est O Notte, une pièce créée spécialement pour ce moment unique. On ferme les yeux, on tend l’oreille, ici, la nuit est vivante. Elle nous rassemble. Elle nous ouvre les sens. Un moment rare, à vivre ensemble, à la belle étoile.

Spectacle co-accueilli à Saint-Privat-de-Vallongue avec les associations Epi de Mains, la Salette en résonance, CHAHUT ! Musiques en Cévennes, l’Esperluette et l’EPCI des Cevennes au Mont-Lozère .

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Under the starry sky, night becomes music.

As the sun sets, four musicians invite us on a musical journey through the night. A singer, cello, flute, saxophone and percussion guide us through the darkness. The night is gentle, mysterious and full of dreams.

It belongs to all living beings. It is the beginning and end of every day.

German :

Unter dem Sternenhimmel wird die Nacht zur Musik.

Wenn die Sonne untergeht, laden uns vier MusikerInnen zu einer musikalischen Reise in die Nacht ein. Eine Sängerin, ein Cello, eine Flöte, ein Saxophon und Perkussionsinstrumente führen uns durch die Dunkelheit. Die Nacht ist sanft, geheimnisvoll und voller Träume.

Sie gehört allen Lebewesen. Sie ist der Anfang und das Ende eines jeden Tages.

Italiano :

Sotto il cielo stellato, la notte diventa musica.

Quando il sole tramonta, quattro musicisti ci accompagnano in un viaggio musicale attraverso la notte. Una cantante, un violoncello, un flauto, un sassofono e delle percussioni ci guidano attraverso l’oscurità. La notte è dolce, misteriosa e piena di sogni.

Appartiene a tutti gli esseri viventi. È l’inizio e la fine di ogni giorno.

Espanol :

Bajo el cielo estrellado, la noche se convierte en música.

Cuando se pone el sol, cuatro músicos nos llevan en un viaje musical a través de la noche. Una cantante, un violonchelo, una flauta, un saxofón y percusión nos guían a través de la oscuridad. La noche es apacible, misteriosa y llena de sueños.

Pertenece a todos los seres vivos. Es el principio y el final de cada día.

L’événement DÉPLOYER LA NUIT Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2025-09-23 par 48-CDT48