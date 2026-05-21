Saint-Privat-de-Vallongue

FÊTE DE LA MUSIQUE

place du village Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de la fête de la musique la Salette en résonance vous propose une scène ouverte avec repas partagé, ainsi qu’une buvette .

A l’occasion de la fête de la musique la Salette en résonance vous propose une scène ouverte avec repas partagé, ainsi qu’une buvette . .

place du village Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76

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English :

On the occasion of the Fête de la Musique, La Salette en résonance offers you an open stage with a shared meal, as well as a refreshment bar.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère