FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Privat-de-Vallongue
FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Privat-de-Vallongue dimanche 21 juin 2026.
Saint-Privat-de-Vallongue
FÊTE DE LA MUSIQUE
place du village Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de la fête de la musique la Salette en résonance vous propose une scène ouverte avec repas partagé, ainsi qu’une buvette .
A l’occasion de la fête de la musique la Salette en résonance vous propose une scène ouverte avec repas partagé, ainsi qu’une buvette . .
place du village Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76
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English :
On the occasion of the Fête de la Musique, La Salette en résonance offers you an open stage with a shared meal, as well as a refreshment bar.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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