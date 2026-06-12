UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE Saint-Privat-de-Vallongue
UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE Saint-Privat-de-Vallongue lundi 20 juillet 2026.
Saint-Privat-de-Vallongue
UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE
les Hauts de Saint Privat Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Une soirée entre jeu et nature ! Plongez dans l’univers de Gardienne de la nuit , un Escape Game imaginé par les Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées. Après ce temps ludique et familial, place à la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles, sous le ciel étoilé.
Départ 20:30, durée 2h30 >
Rdv devant l’accueil du village de gîtes des Hauts de Saint Privat
Une soirée entre jeu et nature ! Plongez dans l’univers de Gardienne de la nuit , un Escape Game imaginé par les Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées. Après ce temps ludique et familial, place à la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles, sous le ciel étoilé.
Départ 20:30, durée 2h30 >
Rdv devant l’accueil du village de gîtes des Hauts de Saint Privat
Tout public, à partir de 7 ans
Réservation obligatoire à l’OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94 .
les Hauts de Saint Privat Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com
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English :
An evening of fun and nature! Immerse yourself in the world of “Guardian of the Night,” an escape game created by the Cévennes and Pyrenees National Parks. After this fun, family-friendly activity, it’s time to discover the species that inhabit the Cévennes nights under the starry sky.
Starts at 8:30 PM, duration 2.5 hours >
Meet in front of the reception area at the Hauts de Saint Privat guest village
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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