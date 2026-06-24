CONFÉRENCE CHANTÉE Saint-Privat-de-Vallongue
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Privat-de-Vallongue
Informations pratiques
Saint-Privat-de-Vallongue
CONFÉRENCE CHANTÉE
notre dame de la salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : – – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Cette conférence animée par Jacques Vigier sera accompagnée d’un programme
musical. Flore Carrère, mezzo-soprano, accompagnée par un violoncelle et une
flute, illustrera la thématique de la conférence à sa manière.
Cette conférence animée par Jacques Vigier sera accompagnée d’un programme
musical. Flore Carrère, mezzo-soprano, accompagnée par un violoncelle et une
flute, illustrera la thématique de la conférence à sa manière. .
notre dame de la salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76
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English :
This lecture, moderated by Jacques Vigier, will be accompanied by a
musical program. Flore Carrère, a mezzo-soprano, accompanied by a cello and a
flute, will illustrate the lecture’s theme in her own unique way.
L’événement CONFÉRENCE CHANTÉE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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