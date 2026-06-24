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CONFÉRENCE CHANTÉE Saint-Privat-de-Vallongue

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Privat-de-Vallongue

CONFÉRENCE CHANTÉE Saint-Privat-de-Vallongue

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Adresse
notre dame de la salette
Ville
48240 Saint-Privat-de-Vallongue
Département
Lozère
Tarif
10 Adulte

Saint-Privat-de-Vallongue

CONFÉRENCE CHANTÉE

notre dame de la salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Cette conférence animée par Jacques Vigier sera accompagnée d’un programme
musical. Flore Carrère, mezzo-soprano, accompagnée par un violoncelle et une
flute, illustrera la thématique de la conférence à sa manière.
Cette conférence animée par Jacques Vigier sera accompagnée d’un programme
musical. Flore Carrère, mezzo-soprano, accompagnée par un violoncelle et une
flute, illustrera la thématique de la conférence à sa manière.   .

notre dame de la salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76 

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English :

This lecture, moderated by Jacques Vigier, will be accompanied by a
musical program. Flore Carrère, a mezzo-soprano, accompanied by a cello and a
flute, will illustrate the lecture’s theme in her own unique way.

L’événement CONFÉRENCE CHANTÉE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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