Informations pratiques

Saint-Privat-de-Vallongue

CONFÉRENCE CHANTÉE

notre dame de la salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Cette conférence animée par Jacques Vigier sera accompagnée d’un programme

musical. Flore Carrère, mezzo-soprano, accompagnée par un violoncelle et une

flute, illustrera la thématique de la conférence à sa manière.

Cette conférence animée par Jacques Vigier sera accompagnée d’un programme

musical. Flore Carrère, mezzo-soprano, accompagnée par un violoncelle et une

flute, illustrera la thématique de la conférence à sa manière. .

notre dame de la salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76

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English :

This lecture, moderated by Jacques Vigier, will be accompanied by a

musical program. Flore Carrère, a mezzo-soprano, accompanied by a cello and a

flute, will illustrate the lecture’s theme in her own unique way.

L’événement CONFÉRENCE CHANTÉE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère