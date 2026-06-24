Saint-Privat-de-Vallongue

JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT

Le temple Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ami de l’artiste, interprète passionné qui a plus de dix ans d’expérience sur scène Jean

Magnard convie le public à découvrir ou à redécouvrir les chansons intemporelles de Jean

Ferrat, défenseur des maux, chanteur engagé.

Ami de l’artiste, interprète passionné qui a plus de dix ans d’expérience sur scène Jean

Magnard convie le public à découvrir ou à redécouvrir les chansons intemporelles de Jean

Ferrat, défenseur des maux, chanteur engagé. .

Le temple Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76

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English :

A friend of the artist and a passionate performer with over ten years of stage experience, Jean

Magnard invites the audience to discover or rediscover the timeless songs of Jean

Ferrat, a champion of the underdog and a socially conscious singer.

L’événement JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère