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JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT Saint-Privat-de-Vallongue

JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT Saint-Privat-de-Vallongue

JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT Saint-Privat-de-Vallongue samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Le temple
Ville
48240 Saint-Privat-de-Vallongue
Département
Lozère
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif
10 Adulte

Saint-Privat-de-Vallongue

JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT

Le temple Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Ami de l’artiste, interprète passionné qui a plus de dix ans d’expérience sur scène Jean
Magnard convie le public à découvrir ou à redécouvrir les chansons intemporelles de Jean
Ferrat, défenseur des maux, chanteur engagé.
Ami de l’artiste, interprète passionné qui a plus de dix ans d’expérience sur scène Jean
Magnard convie le public à découvrir ou à redécouvrir les chansons intemporelles de Jean
Ferrat, défenseur des maux, chanteur engagé.   .

Le temple Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76 

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English :

A friend of the artist and a passionate performer with over ten years of stage experience, Jean
Magnard invites the audience to discover or rediscover the timeless songs of Jean
Ferrat, a champion of the underdog and a socially conscious singer.

L’événement JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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