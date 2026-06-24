JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT Saint-Privat-de-Vallongue
JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT Saint-Privat-de-Vallongue samedi 11 juillet 2026.
Saint-Privat-de-Vallongue
JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT
Le temple Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : – – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Ami de l’artiste, interprète passionné qui a plus de dix ans d’expérience sur scène Jean
Magnard convie le public à découvrir ou à redécouvrir les chansons intemporelles de Jean
Ferrat, défenseur des maux, chanteur engagé.
Ami de l’artiste, interprète passionné qui a plus de dix ans d’expérience sur scène Jean
Magnard convie le public à découvrir ou à redécouvrir les chansons intemporelles de Jean
Ferrat, défenseur des maux, chanteur engagé. .
Le temple Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76
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English :
A friend of the artist and a passionate performer with over ten years of stage experience, Jean
Magnard invites the audience to discover or rediscover the timeless songs of Jean
Ferrat, a champion of the underdog and a socially conscious singer.
L’événement JACQUES MAGNARD CHANTE JEAN FERRAT Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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