KID’S NATURE Ecole du Bluech haut Saint-Privat-de-Vallongue
KID’S NATURE Ecole du Bluech haut Saint-Privat-de-Vallongue dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Privat-de-Vallongue
KID’S NATURE
Ecole du Bluech haut Bluech Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-09
Journée en famille à la ferme marché paysan, découverte de la permaculture et de l’agroforesterie, repas bio, ateliers nature et plantes, spectacle pour enfants et goûter gourmand.
Une journée famille de vie paysanne avec vos enfants
A partir de 9h00 Découvrez le marché paysan de St Privat de Vallongue !
10h30 Culte huguenot en plein air
11h30 Rendez vous pour la visite de la ferme de l’école des Cévennes
Découverte de la permaculture, et de l‘agroforesterie avec Tom
12h30 Repas paysan bio et végétarien (Assiette plat du jour)
Adulte: 16 euros- Enfants 11 euro
13h30 Ateliers Pour les petits: Trempette & découverte des bestioles de la rivière avec Timéa (Accompagné d’un parent et sous sa responsabilité)
Pour les grands: Se soigner par les plantes avec Audrey (Aromathérapie, Gémmotherapie et naturopathie)
15h00 Conférence/Spectacle pour enfants (5-77 ans)
Les aventures extraordinaires de Long John le pirate ou nous découvrirons comment il a su vaincre ses pires ennemis et ses propres addictions (Participation libre)
16h00 Goûter Glace Bio ou boisson (offert aux enfants)
16h30 Boutique paysanne:
Vente des produits locaux de la ferme
Pensez à vous inscrire auprès de Audrey 06 42 30 19 87
N’oubliez pas de bonnes chaussures, un maillot de bain et un petit sac à dos pour porter vos affaires .
Ecole du Bluech haut Bluech Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 42 30 19 87
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English :
Family Day at the Farm: farmers’ market, an introduction to permaculture and agroforestry, an organic meal, nature and plant workshops, a children’s show, and a gourmet snack.
L’événement KID’S NATURE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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