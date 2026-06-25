Saint-Privat-de-Vallongue

FÊTE DU CÉFÉDÉ-COCHON GRILLÉ

Place du village Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La traditionnelle fête du Céfédé, ou ‘‘Fête du cochon grillé’’ revient à St Privat de Vallongue ! Comme chaque année, au programme randonnée pédestre, marché de producteurs locaux, buvette, dégustation du cochon grillé , loto, concours de boules.

La traditionnelle fête du Céfédé, ou ‘‘Fête du cochon grillé’’ revient à St Privat de Vallongue !

Randonnée pédestre à 8 h 30 sur la place, guidée par la section rando du CéFéDé R.V. au jalon sur la place. Distance 6 km Difficulté moyenne Durée 2h30 environ prévoir de l’eau et des chaussures de randonnée.

Marché paysan hebdomadaire.

Repas / Buvette

À 12h30 Le cochon grillé

Menu melon cochon grillé pommes de terre sautées 1⁄2 pélardon glace café

Réservation obligatoire. Ambiance musicale avec DJ Michel.

À 15 h (inscriptions à partir de 14h30)

* Concours de boules (avec consolante) primé à 200 € + mises

* Loto 6 parties de 4 quines à la ligne + 2 cartons pleins .

Place du village Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 10 96 05 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The traditional fête du Céfédé, or grilled pig festival , returns to St Privat de Vallongue! As every year, the program includes a hike, local producers’ market, refreshments, grilled pig tasting, bingo and boules competition.

L’événement FÊTE DU CÉFÉDÉ-COCHON GRILLÉ Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère