FÊTE DU CÉFÉDÉ-COCHON GRILLÉ Saint-Privat-de-Vallongue
FÊTE DU CÉFÉDÉ-COCHON GRILLÉ Saint-Privat-de-Vallongue dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Privat-de-Vallongue
FÊTE DU CÉFÉDÉ-COCHON GRILLÉ
Place du village Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
La traditionnelle fête du Céfédé, ou ‘‘Fête du cochon grillé’’ revient à St Privat de Vallongue ! Comme chaque année, au programme randonnée pédestre, marché de producteurs locaux, buvette, dégustation du cochon grillé , loto, concours de boules.
La traditionnelle fête du Céfédé, ou ‘‘Fête du cochon grillé’’ revient à St Privat de Vallongue !
Randonnée pédestre à 8 h 30 sur la place, guidée par la section rando du CéFéDé R.V. au jalon sur la place. Distance 6 km Difficulté moyenne Durée 2h30 environ prévoir de l’eau et des chaussures de randonnée.
Marché paysan hebdomadaire.
Repas / Buvette
À 12h30 Le cochon grillé
Menu melon cochon grillé pommes de terre sautées 1⁄2 pélardon glace café
Réservation obligatoire. Ambiance musicale avec DJ Michel.
À 15 h (inscriptions à partir de 14h30)
* Concours de boules (avec consolante) primé à 200 € + mises
* Loto 6 parties de 4 quines à la ligne + 2 cartons pleins .
Place du village Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 10 96 05 15
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English :
The traditional fête du Céfédé, or grilled pig festival , returns to St Privat de Vallongue! As every year, the program includes a hike, local producers’ market, refreshments, grilled pig tasting, bingo and boules competition.
L’événement FÊTE DU CÉFÉDÉ-COCHON GRILLÉ Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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