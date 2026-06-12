UN ÉTÉ AVEC LE PARC SERRES ACÉRÉES ET BECS CROCHUS Saint-Privat-de-Vallongue mercredi 29 juillet 2026.

Saint-Privat-de-Vallongue

UN ÉTÉ AVEC LE PARC SERRES ACÉRÉES ET BECS CROCHUS

Village de gîtes les Hauts de St Privat Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Partez avec un agent du Parc national à la découverte des rapaces des Cévennes. Apprenez à les reconnaître, découvrez les actions de protection menées sur le territoire et observez-les peut-être dans leur milieu naturel.

Dès 7 ans | Durée 3h | Chaussures de marche conseillées. Réservation obligatoire, à partir du 15/07/2026.

Les rapaces, qu’ils soient nocturnes ou diurnes, font l’objet d’une attention toute particulière des agents du Parc national.

Busards, aigles, circaètes, chouettes et hiboux sont des hôtes réguliers et fidèles de ces grands espaces. Accompagnés par un agent chargé de leur suivi, vous serez initiés à leur biologie, découvrirez les actions menées pour mieux les protéger et pourrez peut-être, qui sait, les observer évoluer dans le ciel !

Tout public, à partir de 7 ans, prévoir chaussures de marche. Durée 3h.

Réservation obligatoire à l’OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Réservation obligatoire et ouverte à partir du 15/07/2026. .

Village de gîtes les Hauts de St Privat Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the birds of prey of the Cévennes with a National Park agent. Learn how to recognize them, find out about the protection actions carried out on the territory and perhaps observe them in their natural environment.

From 7 years old | Duration: 3h | Walking shoes recommended. Reservations required, from 15/07/2026.

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC SERRES ACÉRÉES ET BECS CROCHUS Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère