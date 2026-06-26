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CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue

dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Privat-de-Vallongue

CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Eglise ND de la Salette
Ville
48240 Saint-Privat-de-Vallongue
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Saint-Privat-de-Vallongue

CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA

Eglise ND de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Concert de l’Ensemble Vocal A La Vida.
Concert de l’Ensemble Vocal A La Vida.
Sous la direction de Pierre CONTAT, l’ensemble interprètera les oeuvres de Orlando DE LASSUS, Sergeï RACHMANINOV, Claudio MONTEVERDI, Benjamin BRITTEN, Bela BARTOK, John DOWLAND, Pedro DE ESCOBAR, Carlo GESUALDO   .

Eglise ND de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

Concert by the A La Vida Vocal Ensemble.

L’événement CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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