CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Privat-de-Vallongue
Informations pratiques
Saint-Privat-de-Vallongue
CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA
Eglise ND de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concert de l’Ensemble Vocal A La Vida.
Concert de l’Ensemble Vocal A La Vida.
Sous la direction de Pierre CONTAT, l’ensemble interprètera les oeuvres de Orlando DE LASSUS, Sergeï RACHMANINOV, Claudio MONTEVERDI, Benjamin BRITTEN, Bela BARTOK, John DOWLAND, Pedro DE ESCOBAR, Carlo GESUALDO .
Eglise ND de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Concert by the A La Vida Vocal Ensemble.
L’événement CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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