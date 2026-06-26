Informations pratiques

Saint-Privat-de-Vallongue

CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA

Eglise ND de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert de l’Ensemble Vocal A La Vida.

Concert de l’Ensemble Vocal A La Vida.

Sous la direction de Pierre CONTAT, l’ensemble interprètera les oeuvres de Orlando DE LASSUS, Sergeï RACHMANINOV, Claudio MONTEVERDI, Benjamin BRITTEN, Bela BARTOK, John DOWLAND, Pedro DE ESCOBAR, Carlo GESUALDO .

Eglise ND de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Concert by the A La Vida Vocal Ensemble.

L’événement CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère