CÉVENNES – La nuit révélée, Village de vacances des hauts de Saint Privat, Saint-Privat-de-Vallongue

lundi 20 juillet 2026 · Village de vacances des hauts de Saint Privat · Saint-Privat-de-Vallongue

Informations pratiques

CÉVENNES – La nuit révélée Lundi 20 juillet, 20h30 Village de vacances des hauts de Saint Privat Lozère

Gratuit (?), sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T23:00:00+02:00

Une soirée entre jeu et nature ! Plongez dans l’univers de « Gardienne de la nuit », un escape game imaginé par les Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées. Après ce temps ludique et familial, place à l’observation du ciel étoilé et à la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles.

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Organisateur : Parc national des Cévennes

Intervenant : Juliette Wettstein et Laurent Bélier, (PNC)

Public visé : tout public, à partir de 7 ans

Réservation : OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Rdv devant l’accueil du village de gîtes des Hauts de Saint Privat.

Village de vacances des hauts de Saint Privat Saint-Privat-de-Vallongue Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 81 94 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2688-La-nuit-revelee

Une soirée entre jeu et nature ! Escape game suivi d’une observation du ciel étoilé et de la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles.