CHORALE A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue
CHORALE A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Privat-de-Vallongue
CHORALE A LA VIDA
notre dame de la salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Fondé en 2021, l’ensemble vocal A la Vida est un choeur originaire des Bouches-du-Rhône dont les choristes viennent de plusieurs départements du Sud.
Concert réalisé après une résidence d’une semaine sur la commune de Saint Privat de Vallongue.
Fondé en 2021, l’ensemble vocal A la Vida est un choeur originaire des Bouches-du-Rhône dont les choristes viennent de plusieurs départements du Sud.
Concert réalisé après une résidence d’une semaine sur la commune de Saint Privat de Vallongue. .
notre dame de la salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76
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English :
Founded in 2021, the vocal ensemble A la Vida is a choir based in the Bouches-du-Rhône region, whose members come from several departments in the South.
This concert was presented following a one-week residency in the town of Saint-Privat-de-Vallongue.
L’événement CHORALE A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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