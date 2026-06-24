Saint-Privat-de-Vallongue

CHORALE A LA VIDA

notre dame de la salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Fondé en 2021, l’ensemble vocal A la Vida est un choeur originaire des Bouches-du-Rhône dont les choristes viennent de plusieurs départements du Sud.

Concert réalisé après une résidence d’une semaine sur la commune de Saint Privat de Vallongue.

Fondé en 2021, l’ensemble vocal A la Vida est un choeur originaire des Bouches-du-Rhône dont les choristes viennent de plusieurs départements du Sud.

Concert réalisé après une résidence d’une semaine sur la commune de Saint Privat de Vallongue. .

notre dame de la salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76

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English :

Founded in 2021, the vocal ensemble A la Vida is a choir based in the Bouches-du-Rhône region, whose members come from several departments in the South.

This concert was presented following a one-week residency in the town of Saint-Privat-de-Vallongue.

L’événement CHORALE A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère