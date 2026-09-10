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Depuis quand les oiseaux, Médiathèque Luce Courville, Nantes

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Depuis quand les oiseaux, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Depuis quand les oiseaux Samedi 14 novembre, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Par le poète Andrea Thominot, lauréat en 2023 du Prix de poésie de la vocation pourOn a peur mais ça va
L’auteur propose une lecture-performance, augmentée d’images, à partir de Depuis quand les oiseaux, son dernier recueil. Des millions d’oiseaux reprennent le ciel et se glissent partout, dans tous les mots, toutes les images. Il faut lever les yeux, tendre l’oreille : s’en remettre aux oiseaux pour tout recommencer.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par le poète Andrea Thominot qui propose une lecture-performance, augmentée d’images, à partir son dernier recueil.

Samuel Daragon

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