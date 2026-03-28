Der Lauf Les Vélocimanes Associés Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Der Lauf Les Vélocimanes Associés

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:30:00

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-04-01

Participez à un numéro de cirque totalement absurde.

Dans Der Lauf, le duo de circassiens belges vous invite à les guider vers la réussite dans des défis toujours plus improbables. C’est vous qui avez le pouvoir de stopper le massacre. Entre vaisselle cassée et ratés, ce spectacle chamboule-tout et imprévisible ne ressemble à aucun autre.

Durée 1h

+ de 10 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a totally absurd circus act.

L’événement Der Lauf Les Vélocimanes Associés Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis