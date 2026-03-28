Der Lauf Les Vélocimanes Associés Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
Der Lauf Les Vélocimanes Associés Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon jeudi 1 avril 2027.
Ancenis-Saint-Géréon
Der Lauf Les Vélocimanes Associés
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:30:00
fin : 2027-04-01
Date(s) :
2027-04-01
Participez à un numéro de cirque totalement absurde.
Dans Der Lauf, le duo de circassiens belges vous invite à les guider vers la réussite dans des défis toujours plus improbables. C’est vous qui avez le pouvoir de stopper le massacre. Entre vaisselle cassée et ratés, ce spectacle chamboule-tout et imprévisible ne ressemble à aucun autre.
Durée 1h
+ de 10 ans.
Réservez sur la billetterie en ligne. .
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a totally absurd circus act.
L’événement Der Lauf Les Vélocimanes Associés Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Exposition Manon Galerie Rive de Loire Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon 24 juin 2026
- Atelier d’écriture Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon 24 juin 2026
- 5 ans de Lily Cerise & Cie Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 24 juin 2026
- Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon 25 juin 2026
- Be raid’quiz Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 25 juin 2026