Derby Cross Ecuries du Mont d’Auget Le Mesnil-sur-Blangy

Informations pratiques

Le Mesnil-sur-Blangy

Derby Cross

Ecuries du Mont d’Auget 575 Chemin du Mont d’Auget Le Mesnil-sur-Blangy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Parcours avec enchaînement d’obstacles naturels

Pendant cette épreuve, le couple cavalier-cheval enchaîne sans interruption un enchaînement d’obstacles naturels (troncs, passages d’eau, contre-bas) cette année, nouveaux obstacles, nouveaux parcours !

L’objectif boucler le parcours sans faute, dans le temps imparti, en faisant preuve à la fois de précision, de franchise et de vitesse.

Club 3 / 2 / 1 / Élite

Poney 3B / 3 / 2 / 1

Élite

Club B

Amateur 4 .

Ecuries du Mont d’Auget 575 Chemin du Mont d’Auget Le Mesnil-sur-Blangy 14130 Calvados Normandie +33 6 87 20 60 57

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English : Derby Cross

A trail featuring a series of natural obstacles

L’événement Derby Cross Le Mesnil-sur-Blangy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Terre d’Auge Tourisme