Derby Cross Ecuries du Mont d’Auget Le Mesnil-sur-Blangy
dimanche 27 septembre 2026 · Ecuries du Mont d'Auget · Le Mesnil-sur-Blangy
Informations pratiques
Le Mesnil-sur-Blangy
Derby Cross
Ecuries du Mont d’Auget 575 Chemin du Mont d’Auget Le Mesnil-sur-Blangy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Parcours avec enchaînement d’obstacles naturels
Pendant cette épreuve, le couple cavalier-cheval enchaîne sans interruption un enchaînement d’obstacles naturels (troncs, passages d’eau, contre-bas) cette année, nouveaux obstacles, nouveaux parcours !
L’objectif boucler le parcours sans faute, dans le temps imparti, en faisant preuve à la fois de précision, de franchise et de vitesse.
Club 3 / 2 / 1 / Élite
Poney 3B / 3 / 2 / 1
Élite
Club B
Amateur 4 .
Ecuries du Mont d’Auget 575 Chemin du Mont d’Auget Le Mesnil-sur-Blangy 14130 Calvados Normandie +33 6 87 20 60 57
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English : Derby Cross
A trail featuring a series of natural obstacles
L’événement Derby Cross Le Mesnil-sur-Blangy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Terre d’Auge Tourisme
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