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AGENDA · Le Mesnil-sur-Blangy

Visite guidée de l’église, Église Notre-Dame, Le Mesnil-sur-Blangy

dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Le Mesnil-sur-Blangy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
Route de Pont L'Évêque, 14130 Le Mesnil-sur-Blangy
Ville
14130 Le Mesnil-sur-Blangy
Département
Calvados

Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Notre-Dame Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’église Notre Dame du Mesnil

Église Notre-Dame Route de Pont L’Évêque, 14130 Le Mesnil-sur-Blangy Le Mesnil-sur-Blangy 14130 Calvados Normandie
Visite guidée de l’église Notre Dame du Mesnil

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