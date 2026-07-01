Visite guidée de l’église, Église Notre-Dame, Le Mesnil-sur-Blangy

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Notre-Dame Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’église Notre Dame du Mesnil

Église Notre-Dame Route de Pont L’Évêque, 14130 Le Mesnil-sur-Blangy Le Mesnil-sur-Blangy 14130 Calvados Normandie

Visite guidée de l’église Notre Dame du Mesnil