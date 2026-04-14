Le Mesnil-sur-Blangy

Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Lever de soleil sur la jeunesse

L’Église Le Mesnil-sur-Blangy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Deux quatuors de Haydn, dont le Lever de soleil , et le quinzième de Mozart.

C’est le devoir d’avenir d’un festival comme le nôtre que de miser sur la jeunesse, surtout quand la musique est là, en avance au rendez-vous. On n’a pas vérifié mais à eux quatre, ils ne doivent pas avoir cent ans et déjà des siècles de répertoire. De France, d’Italie et du Japon, ils se rencontrent au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) autour d’une passion enthousiaste pour la littérature et le quatuor à cordes. Leur programme leur ressemble deux quatuors de Haydn, dont le Lever de soleil , et le quinzième de Mozart, contemporain de la naissance de son fils. La jeunesse, on vous dit ! L’ensemble est Résident ProQuartet Centre Européen de Musique de Chambre pour 2025-2027 .

L’Église Le Mesnil-sur-Blangy 14130 Calvados Normandie contact@pmpa.fr

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English : Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Lever de soleil sur la jeunesse

Two Haydn quartets, including the Sunrise, and Mozart’s fifteenth.

L’événement Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Lever de soleil sur la jeunesse Le Mesnil-sur-Blangy a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité