Le Mesnil-sur-Blangy

Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition L’orchestre au jardin INATTENDU

Château de Morainville Le Mesnil-sur-Blangy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 13:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Avec Bexley Music Tour Band, orchestre symphonique des jeunes anglais.

12H30 Venez avec votre pique-nique pour déjeuner au vert.

Bexley Music Tour Band, orchestre symphonique des jeunes anglais

Au parc du château de Morainville, garden party des quarante ados musiciens amateurs et pour beaucoup futurs professionnels venus du Grand Londres avec leur répertoire film and musical, jazz and pop! Bonheur dans un jardin à l’anglaise… .

Château de Morainville Le Mesnil-sur-Blangy 14130 Calvados Normandie contact@pmpa.fr

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English : Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition L’orchestre au jardin INATTENDU

With Bexley Music Tour Band, an English youth symphony orchestra.

L’événement Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition L’orchestre au jardin INATTENDU Le Mesnil-sur-Blangy a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité