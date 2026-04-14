Le Mesnil-sur-Blangy

Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cavalcade en Cocazie, Petite Promenade

Château de Morainville Le Mesnil-sur-Blangy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Rencontre avec RédèR Nouhaj, un homme-orchestre.

Homme-orchestre, carnet de voyage et costumes à poils longs. On ne sait pas exactement d’où vient RédèR Nouhaj, sinon qu’il est né lors d’un voyage dans le Caucase. Son univers s’inspire de la nature des forêts traditionnelles, du rythme des transhumances dans la plaine, des objets sonores improbables de l’enfance. Homme-orchestre avec ses instruments à main et à pied, RédèR Nouhaj n’est jamais vraiment seul. Il manie son violon comme le bûcheron sa hache avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé. Chez les êtres humains, les chamanes et les enfants sont ceux qui comprennent le mieux la danse du vivant. Devant son public, RédèR Nouhaj est un peu les deux.

12H30 Ramenez votre pique-nique pour déjeuner au vert. .

Château de Morainville Le Mesnil-sur-Blangy 14130 Calvados Normandie contact@pmpa.fr

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English : Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cavalcade en Cocazie, Petite Promenade

Meet RédèR Nouhaj, a one-man band.

L’événement Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cavalcade en Cocazie, Petite Promenade Le Mesnil-sur-Blangy a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité