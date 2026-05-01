La Morte

Derby de la Morte

La Blache La Morte Isère

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Voire page d’inscriptions

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Deux jours pour célébrer le vélo sous toutes ses formes à l’Alpe du Grand Serre !

Tout le week‑end, profitez d’une ambiance musicale au Bike Park, de tests vélos et de stands locaux.

Un week‑end fun, sportif et convivial à ne pas manquer !

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La Blache La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes frtvags@gmail.com

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English : Derby de la Morte

Deux jours pour célébrer le vélo sous toutes ses formes à l’Alpe du Grand Serre !

Tout le week‑end, profitez d’une ambiance musicale au Bike Park, de tests vélos et de stands locaux.

Un week‑end fun, sportif et convivial à ne pas manquer !

L’événement Derby de la Morte La Morte a été mis à jour le 2026-04-30 par Matheysine Tourisme