Derby de la Morte La Morte
Derby de la Morte La Morte samedi 30 mai 2026.
La Morte
Derby de la Morte
La Blache La Morte Isère
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Voire page d’inscriptions
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
Deux jours pour célébrer le vélo sous toutes ses formes à l’Alpe du Grand Serre !
Tout le week‑end, profitez d’une ambiance musicale au Bike Park, de tests vélos et de stands locaux.
Un week‑end fun, sportif et convivial à ne pas manquer !
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La Blache La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes frtvags@gmail.com
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English : Derby de la Morte
Deux jours pour célébrer le vélo sous toutes ses formes à l’Alpe du Grand Serre !
Tout le week‑end, profitez d’une ambiance musicale au Bike Park, de tests vélos et de stands locaux.
Un week‑end fun, sportif et convivial à ne pas manquer !
L’événement Derby de la Morte La Morte a été mis à jour le 2026-04-30 par Matheysine Tourisme