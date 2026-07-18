[Derniers jours] Rêves premiers – Exposition de Justine Emard Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 12:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

« Rêves premiers » de Justine Emard parcourt des univers invisibles?: rêves d’astronautes, signaux thermiques provenant de data centers, composants informatiques activés, données préhistoriques, variations de champs magnétiques… Cette exposition crée un passage entre sphères virtuelles et monde tangible, utilisant l’interaction et le jeu vidéo pour faire dialoguer les créations artistiques. Au travers d’une dizaine d’œuvres créées entre 2018 et 2026 (sculptures, vidéos, installations sonores et lumineuses), Justine Emard explore les nouvelles relations qui s’instaurent entre nos existences et la technologie. L’espace d’exposition est baigné dans une installation lumineuse conçue à l’échelle du Lieu Unique. Généré à partir des ondes cérébrales de l’artiste, enregistrées lors d’une nuit d’exploration du sommeil, ce dispositif permet au public de découvrir les œuvres au rythme des signaux biologiques de leur créatrice. En pénétrant dans cet espace mental, le visiteur ou la visiteuse s’immerge dans un organisme vivant et changeant, sa perception évolue au gré du parcours, du temps et des imaginaires qui s’y déploient. Exposition du 19 juin au 30 août 2026 :- du 19/6 au 3/7/26 : mardi au samedi de 14h à 19h – dimanche de 15h à 19h- du 4/7 au 30/8/26 : mardi au dimanche de 12h à 19h Vernissage jeudi 18 juin 2026 à 18h30 Fermeture exceptionnelle : mardi 30 juin 2026

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/evenement/exposition-reves-premiers-justine-emard



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