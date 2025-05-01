Derniers remords avant l’oubli – Théâtre La Flèche

Informations pratiques

Pierre, Hélène et Paul y vivaient une passion à trois, fragile et incandescente, qui n’a pas résisté au temps. Aujourd’hui, ils reviennent avec leurs conjoints et un enfant pour vendre. Mais peut-on vraiment tourner la page d’un lieu qui a tout vu ? Entre silences et tensions, secrets et remords refont surface.

Contemporain. Texte Jean-Luc Lagarce. Trois êtres se retrouvent, entre silences et regards, là où le passé palpite encore doucement.

Du samedi 10 octobre 2026 au samedi 12 décembre 2026 :

samedi

de 21h00 à 21h15

payant

De 15 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T00:00:00+02:00

fin : 2026-12-12T22:15:00+01:00

Date(s) : 2026-10-10T21:00:00+02:00_2026-10-10T21:15:00+02:00;2026-10-17T21:00:00+02:00_2026-10-17T21:15:00+02:00;2026-10-24T21:00:00+02:00_2026-10-24T21:15:00+02:00;2026-10-31T21:00:00+02:00_2026-10-31T21:15:00+02:00;2026-11-07T21:00:00+02:00_2026-11-07T21:15:00+02:00;2026-11-14T21:00:00+02:00_2026-11-14T21:15:00+02:00;2026-11-21T21:00:00+02:00_2026-11-21T21:15:00+02:00;2026-11-28T21:00:00+02:00_2026-11-28T21:15:00+02:00;2026-12-05T21:00:00+02:00_2026-12-05T21:15:00+02:00;2026-12-12T21:00:00+02:00_2026-12-12T21:15:00+02:00



https://theatrelafleche.fr/la-saison/derniers-remords-avant-loubli/



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