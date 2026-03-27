Des arbres à croquer

Arboretum de Charvols Malvières Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Pénétrons dans le monde discret des arbres à travers le dessin et découvrons leurs nombreux usages. Dégustation d’un goûter savoureux à base de plantes sauvages en fin d’atelier vous repartirez avec des informations précises et des recettes…

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Arboretum de Charvols Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82 legoutdusauvage@gmail.com

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English :

Let’s enter the discreet world of trees through drawing and discover their many uses. At the end of the workshop, enjoy a tasty snack based on wild plants: you’ll leave with precise information and recipes…

L’événement Des arbres à croquer Malvières a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay