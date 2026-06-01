Des ateliers à la forêt : soirée artistique et immersive au Serre de Ladret, Z.A du Serre de Ladret, Nozières

Des ateliers à la forêt : soirée artistique et immersive au Serre de Ladret Vendredi 12 juin, 17h30 Z.A du Serre de Ladret Ardèche

gratuit sauf la restauration

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T17:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

La M.A.C. de Désaignes et la SAS Noz’Ateliers s’associent pour une programmation exceptionnelle dans le cadre de la manifestation nationale « Nuits des forêts« .

Venez découvrir la forêt sous ses multiples facettes : ses usages et ses habitant.e.s, racontés à plusieurs voix, par des artistes du territoire et des professionnels qui vivent de ses ressources.

Les spectateurs seront invités à découvrir le projet collectif porté par Noz’Ateliers et dédié à la valorisation des ressources locales : bois et châtaignes avant de rejoindre la forêt, pour une soirée immersive sous les arbres.

17h30 – 18h15 : Accueil du public et présentation de Noz’Ateliers

Visite de la zone artisanale du Serre de Ladret pour découvrir un projet collectif ancré dans le territoire et les activités liées à la forêt.

18h15 – 19h00 : Marche vers la forêt

Une balade permettra de rejoindre la forêt de Neyramand à pied, par un sentier de randonnée de 3 kilomètres environ.

Durée : entre 30 et 45 min de marche.

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements pour la pluie (selon météo) et une lampe frontale pour le retour.

À partir de 19h00 – Soirée immersive en forêt

La soirée se déploie comme un parcours artistique et convivial :

Spectacle « Le Loup du Doux » – un spectacle créé de A à Z par les jeunes élèves des ateliers de pratique artistique théâtre de l’école de la ZOAV

Petite restauration paysanne – proposée par Julie SAVARY, paysanne et castanéicultrice à Labatie d’Andaure

Spectacle Castagne et Merveilles – un spectacle déambulatoire conté, fantasque et écologique autour de la forêt co-créé par le Collectif Tout Terrain et la Cie Ö Les Mains.

Temps libre et convivial pour échanger et profiter du lieu en fin de soirée

Z.A du Serre de Ladret Z.A du Serre de Ladret, 07270 Nozières Nozières 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-nuits-des-forets-serre-de-ladret-1777391954 »}] [{« link »: « https://nuitsdesforets.com/edition-2026/ »}]

Entre découvertes métiers, promenade et spectacles, le public est invité à explorer la forêt à travers ses usages, ses récits et celles et ceux qui la font vivre nuits des forêts forêt

@Nuits des Forêts