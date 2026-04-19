Lignan-sur-Orb

DES BIBERONS ET DES LIVRES

Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Une séance de lecture douce et interactive pour les enfants de 6 mois à 3 ans, mêlant histoires, comptines et jeux sensoriels dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Chaque mois, la médiathèque Albertine Sarrazin propose aux familles et aux tout-petits un temps de découverte autour des premiers livres. Accompagnés par Sylvie, les enfants de 6 mois à 3 ans explorent des histoires douces, des comptines chantées et de petites activités adaptées à leur âge. Ce rendez-vous vise à stimuler l’éveil à la lecture dès le plus jeune âge, de renforcer le lien entre parents et enfants et de favoriser le développement du langage dans un cadre chaleureux et bienveillant. Animation gratuite sur réservation. .

Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr

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English :

A gentle, interactive reading session for children aged 6 months to 3 years, combining stories, nursery rhymes and sensory games in a warm, friendly atmosphere.

L’événement DES BIBERONS ET DES LIVRES Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34