Des bières artisanales en Haute Gardonnenque, Brasserie Triple A, Ribaute-les-Tavernes

Des bières artisanales en Haute Gardonnenque Mercredi 6 mai, 09h00 Brasserie Triple A Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T13:00:00+02:00

Brasserie Triple A 30720 Ribaute-les-Tavernes Ribaute-les-Tavernes 30720 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 78 81 82 »}, {« type »: « email », « value »: « trottingard@gmail.com »}]

Balade de 25 km en trottinette électrique à Pallières pour découvrir dolmens, histoire locale et une miellerie, avec visite chez une apicultrice passionnée.