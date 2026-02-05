Des cachots au chocolat Tinchebray autrement Tinchebray-Bocage
Des cachots au chocolat Tinchebray autrement Tinchebray-Bocage vendredi 3 juillet 2026.
Des cachots au chocolat Tinchebray autrement
rue de la Prison Royale Tinchebray-Bocage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:30:00
fin : 2026-07-03 16:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Découvrez Tinchebray à travers deux de ses pépites emblématiques.
La visite débute à la Prison Royale de Tinchebray, remarquable édifice des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Accompagnés de Bernard, guide passionné, parcourez les cellules et espaces de détention tout en découvrant des épisodes marquants de l’histoire locale, notamment à l’époque de la Révolution française. Un lieu fort, témoin d’une période charnière entre passé et modernité.
La découverte se poursuit dans une atmosphère plus douce au salon de thé de la Chocolaterie de Lisa, où une pause gourmande permet d’apprécier le savoir-faire d’un artisan chocolatier et de savourer un moment convivial.
Une animation complète pour explorer le patrimoine, les savoir-faire et l’art de vivre à Tinchebray.
Ou ? Tinchebray Prison Royale et salon de thé de Lisa
Quand ? de 14h30 à 16h30 le vendredi 3 juillet 2026
Public ? Tout âge
Sur réservation au plus tard 18h la veille de la sortie
Jauge minimum 5 adultes Jauge maximum à 20 personnes
Option transport 5€ en supplément au départ de l’office de tourisme de Domfront réservé au + 10 ans 5€ par passager, dans la limite de 8 places passagers.
Formule visite guidée + formule pâtisserie et boisson au choix .
rue de la Prison Royale Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97 tourisme@ot-domfront.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Des cachots au chocolat Tinchebray autrement
L’événement Des cachots au chocolat Tinchebray autrement Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-02-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne