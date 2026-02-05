Des cachots au chocolat Tinchebray autrement Tinchebray-Bocage

Des cachots au chocolat Tinchebray autrement

rue de la Prison Royale Tinchebray-Bocage Orne

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-03 16:30:00

2026-07-03

Découvrez Tinchebray à travers deux de ses pépites emblématiques.

La visite débute à la Prison Royale de Tinchebray, remarquable édifice des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Accompagnés de Bernard, guide passionné, parcourez les cellules et espaces de détention tout en découvrant des épisodes marquants de l’histoire locale, notamment à l’époque de la Révolution française. Un lieu fort, témoin d’une période charnière entre passé et modernité.

La découverte se poursuit dans une atmosphère plus douce au salon de thé de la Chocolaterie de Lisa, où une pause gourmande permet d’apprécier le savoir-faire d’un artisan chocolatier et de savourer un moment convivial.

Une animation complète pour explorer le patrimoine, les savoir-faire et l’art de vivre à Tinchebray.

Ou ? Tinchebray Prison Royale et salon de thé de Lisa

Quand ? de 14h30 à 16h30 le vendredi 3 juillet 2026

Public ? Tout âge

Sur réservation au plus tard 18h la veille de la sortie

Jauge minimum 5 adultes Jauge maximum à 20 personnes

Option transport 5€ en supplément au départ de l’office de tourisme de Domfront réservé au + 10 ans 5€ par passager, dans la limite de 8 places passagers.

Formule visite guidée + formule pâtisserie et boisson au choix .

rue de la Prison Royale Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97 tourisme@ot-domfront.com

