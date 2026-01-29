Musées de Tinchebray visite de la Prison Royale Tinchebray Tinchebray-Bocage

Musées de Tinchebray visite de la Prison Royale

Tinchebray 4 rue de la Prison Tinchebray-Bocage Orne

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25

En Juillet et en août, visitez le musée de la Prison Royale les mardis, mercredis et vendredis à 14h30.

Les cellules, cachot, chapelle interpellent le visiteur presque apeuré de se trouver nez à nez avec un de ces chouans qui narguaient les républicains un temps fidèle au dit sanguinaire Robespierre.

Le visiteur franchira la lourde porte de la partie judiciaire en rentrant dans la Salle de conseil des juges pour finir à la Salle du tribunal ou Auditoire . Et là surprise on arrive au beau milieu d’une audience.

L’étonnement du visiteur est à son paroxysme! Et il se demande s’il ne va pas être obligé lui aussi de se joindre à la bande des Suspects qui vont ici être jugés et sans doute condamnés à la prison si ce n’est à la peine de mort.

Billet en vente sur place 5€/personne et gratuit pour les mineurs .

Tinchebray 4 rue de la Prison Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie

