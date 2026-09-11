Des castors Saint-Yves aux jardins du Bois-de-la-Musse ! Jardins du Bois-de-la-Musse Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Jardins du Bois-de-la-Musse · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Exposition et séances d’écoute?: assistez en début d’après-midi à l’inauguration d’une exposition dédiée à l’histoire des lotissements Castors de Saint?Yves et du Bois?de?la?Musse. Photos et podcasts racontent ce mouvement d’autoconstruction et invitent à flâner dans les jardins partagés.À 14h30 et 16h30 : lectures théâtralisées. Découvrez les témoignages de celles et ceux qui ont habité le quartier à son origine, mis en voix par des comédiennes et comédiens de la Compagnie La Fidèle Idée !par les Castors Saint-Yves, les Jardins du Bois-de-la-Musse, la Compagnie La Fidèle Idée
Jardins du Bois-de-la-Musse Nantes 44100
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