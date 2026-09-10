Des castors Saint-Yves aux jardins du Bois-de-la-Musse !, Jardins du Bois-de-la-Musse, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Jardins du Bois-de-la-Musse · Nantes
Informations pratiques
Des castors Saint-Yves aux jardins du Bois-de-la-Musse ! Samedi 19 septembre, 14h00 Jardins du Bois-de-la-Musse Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Exposition et séances d’écoute : assistez en début d’après-midi à l’inauguration d’une exposition dédiée à l’histoire des lotissements Castors de Saint‑Yves et du Bois‑de‑la‑Musse. Photos et podcasts racontent ce mouvement d’autoconstruction et invitent à flâner dans les jardins partagés.
À 14h30 et 16h30 : lectures théâtralisées. Découvrez les témoignages de celles et ceux qui ont habité le quartier à son origine, mis en voix par des comédiennes et comédiens de la Compagnie La Fidèle Idée !
par les Castors Saint-Yves, les Jardins du Bois-de-la-Musse, la Compagnie La Fidèle Idée
Jardins du Bois-de-la-Musse Rue du Bois-de-la-Musse, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
**Exposition et séances d’écoute** : assistez en début d’après-midi à l’inauguration d’une exposition dédiée à l’histoire des lotissements Castors de Saint‑Yves et du Bois‑de‑la‑Musse. Photos et ce à…
© Ville de Nantes
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