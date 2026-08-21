Des cellules pour réparer le corps, Café Culturel « L’estanquet de l’olivier » à L’Union, L’Union
samedi 17 octobre 2026 · Café Culturel "L’estanquet de l’olivier" à L'Union · L'Union
Informations pratiques
Des cellules pour réparer le corps Samedi 17 octobre, 16h30 Café Culturel « L’estanquet de l’olivier » à L’Union Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Conférence : Des cellules pour réparer le corps
Les biomatériaux sont des matériaux, synthétiques ou vivants, utilisables à des fins médicales pour remplacer une partie ou une fonction d’un organe ou d’un tissu. Quels avantages offrent-ils ? Quels défis restent encore à relever ? Et peut-on réparer les tissus abîmés avec l’âge grâce aux cellules ? Les recherches de Jeanne Minvielle Moncla explorent une nouvelle stratégie : créer un micro-tissu thérapeutique combinant cellules et biomatériaux pour améliorer leur efficacité. L’objectif : aider à régénérer les tissus détruits par la parodontite et ainsi soigner nos dents.
En parallèle de cette conférence, les enfants sont invités à un atelier sur les Créatures hybrides qui stimulera leur esprit créatif :
Inspire-toi du monde fabuleux des insectes pour imaginer une créature hybride à mi-chemin entre le vivant et la machine. Repars avec une création unique, personnalisée grâce à la technique de la sérigraphie et un petit coup de peinture. Avion du futur, insecte bionique, engin volant intergalactique… laisse parler ton imagination !
Avec : Jeanne Minvielle Moncla, doctorante (LASS-RESTORE).
En partenariat avec la mairie de L’Union.
Date et horaire :
- samedi 17 octobre de 16h30 à 18h
+ d’infos :
- gratuit
- tout public
- atelier pour les enfants entre 5 et 12 ans sur inscription : culture@mairie-lunion.fr
- lieu : Café culturel de L’Union, L’estanquet de l’olivier
Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :
- programmation à venir
Café Culturel « L’estanquet de l’olivier » à L’Union 1 Avenue des Pyrénées, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:culture@mairie-lunion.fr »}]
Conférence tout public et atelier pour les enfants au café culturel L’estanquet de l’olivier à L’Union. Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026.
Crédit : magnific