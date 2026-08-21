Informations pratiques

Des cellules pour réparer le corps Samedi 17 octobre, 16h30 Café Culturel « L’estanquet de l’olivier » à L’Union Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Conférence : Des cellules pour réparer le corps

Les biomatériaux sont des matériaux, synthétiques ou vivants, utilisables à des fins médicales pour remplacer une partie ou une fonction d’un organe ou d’un tissu. Quels avantages offrent-ils ? Quels défis restent encore à relever ? Et peut-on réparer les tissus abîmés avec l’âge grâce aux cellules ? Les recherches de Jeanne Minvielle Moncla explorent une nouvelle stratégie : créer un micro-tissu thérapeutique combinant cellules et biomatériaux pour améliorer leur efficacité. L’objectif : aider à régénérer les tissus détruits par la parodontite et ainsi soigner nos dents.

En parallèle de cette conférence, les enfants sont invités à un atelier sur les Créatures hybrides qui stimulera leur esprit créatif :

Inspire-toi du monde fabuleux des insectes pour imaginer une créature hybride à mi-chemin entre le vivant et la machine. Repars avec une création unique, personnalisée grâce à la technique de la sérigraphie et un petit coup de peinture. Avion du futur, insecte bionique, engin volant intergalactique… laisse parler ton imagination !

Avec : Jeanne Minvielle Moncla, doctorante (LASS-RESTORE).

En partenariat avec la mairie de L’Union.

Date et horaire :

samedi 17 octobre de 16h30 à 18h

+ d’infos :

gratuit

tout public

atelier pour les enfants entre 5 et 12 ans sur inscription : culture@mairie-lunion.fr

lieu : Café culturel de L’Union, L’estanquet de l’olivier

Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :

programmation à venir

Café Culturel « L’estanquet de l’olivier » à L’Union 1 Avenue des Pyrénées, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:culture@mairie-lunion.fr »}]

Conférence tout public et atelier pour les enfants au café culturel L’estanquet de l’olivier à L’Union. Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026.

Crédit : magnific