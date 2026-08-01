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AGENDA · L'Union

MAPPING LASER AU PARC MALPAGAT FÊTE DE L’UNION L’Union

lundi 31 août 2026 · L'Union

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
PARC MALPAGAT
Ville
31240 L'Union
Département
Haute-Garonne
Tarif

L’Union

MAPPING LASER AU PARC MALPAGAT FÊTE DE L’UNION

PARC MALPAGAT L’Union Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 22:00:00
fin : 2026-08-30 22:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Au coeur de la fête de l’Union pour clôturer l’été, venez profitez d’un show nocturne sur le château Malpagat.
La façade du château s’illuminera, puis elle deviendra actrice d’un show mapping sur le thème des saisons. Les lasers apporteront de la profondeur à la création, tandis que la musique apportera la touche finale pour plonger les spectateurs dans un monde onirique, où les perspectives n’ont plus de réalité, les lignes vivent et l’imaginaire vient fendre les briques.   .

PARC MALPAGAT L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie   lunion.festivites@gmail.com

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English :

As part of the Union Festival to wrap up the summer, come enjoy an evening show at Malpagat Castle.

L’événement MAPPING LASER AU PARC MALPAGAT FÊTE DE L’UNION L’Union a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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