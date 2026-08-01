Informations pratiques

L’Union

MAPPING LASER AU PARC MALPAGAT FÊTE DE L’UNION

PARC MALPAGAT L’Union Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 22:00:00

fin : 2026-08-30 22:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Au coeur de la fête de l’Union pour clôturer l’été, venez profitez d’un show nocturne sur le château Malpagat.

La façade du château s’illuminera, puis elle deviendra actrice d’un show mapping sur le thème des saisons. Les lasers apporteront de la profondeur à la création, tandis que la musique apportera la touche finale pour plonger les spectateurs dans un monde onirique, où les perspectives n’ont plus de réalité, les lignes vivent et l’imaginaire vient fendre les briques. .

PARC MALPAGAT L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie lunion.festivites@gmail.com

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English :

As part of the Union Festival to wrap up the summer, come enjoy an evening show at Malpagat Castle.

L’événement MAPPING LASER AU PARC MALPAGAT FÊTE DE L’UNION L’Union a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE