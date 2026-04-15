Meyrueis

DES CHANSONS PLEIN LA TÊTE

Salle des fêtes de Meyrueis Meyrueis Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Concert de variété à l’affiche des artistes que vous avez entendu chanter dans des émissions de télé N’oubliez pas les paroles , Nouvelle star , The voice kids .

Les tickets seront vendus les vendredis 17 et 24 avril de 18h à 20h30 à la salle des fêtes de Meyrueis et les mercredis 15 et 22 avril de 9h à 12h sous les halles de Meyrueis.

Vous pouvez aussi réserver par téléphone.

Le vendredi 8 mai à 20h30, venez assister à un concert de variété à la salle des fêtes de Meyrueis !

A l’affiche, des artistes que vous avez entendu chanter dans des émissions de télé N’oubliez pas les paroles , Nouvelle star , The voice kids , pour une soirée pleine de musique et d’émotions !

Les tickets seront vendus les vendredis 17 et 24 avril de 18h à 20h30 à la salle des fêtes de Meyrueis et les mercredis 15 et 22 avril de 9h à 12h sous les halles de Meyrueis.

Vous pouvez aussi réserver par téléphone au 06 17 41 50 20.

Billet 20€- pas de paiement possible par carte bancaire- billets non remboursables. .

Salle des fêtes de Meyrueis Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 17 41 50 20

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English :

Variety concert: featuring artists you’ve heard singing on TV shows such as N’oubliez pas les paroles , Nouvelle star and The voice kids .

Tickets will be sold on Friday April 17 and 24 from 6pm to 8:30pm at the Meyrueis village hall, and on Wednesday April 15 and 22 from 9am to 12pm at the Halles de Meyrueis.

Reservations can also be made by telephone.

L’événement DES CHANSONS PLEIN LA TÊTE Meyrueis a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes