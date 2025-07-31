Des cimetières de Proyart au monument aux morts la mémoire de la Grande Guerre Proyart

Proyart

Des cimetières de Proyart au monument aux morts la mémoire de la Grande Guerre

Rue de Chuignolles Proyart Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 15:30:00

Date(s) :

2026-05-09

En lien avec les commémorations du 110ème anniversaire de la bataille de la Somme, la mission Pays d’Art et d’histoire vous invite à parcourir les lieux encore vibrant de mémoire marqués par la Grande Guerre.

Le village de Proyart garde une mémoire prégnante de la Grande Guerre. Le village abrite un cimetière allemand ainsi que trois tombes françaises présentes dans le cimetière communal. Excentré du village, la mémoire de cette Grande Guerre reste vive et incarnée par un monument aux morts prenant la forme d’un arc de triomphe imposant. À découvrir !

Réservation auprès de l’office de tourisme ou via notre billetterie en ligne.

En lien avec les commémorations du 110ème anniversaire de la bataille de la Somme, la mission Pays d’Art et d’histoire vous invite à parcourir les lieux encore vibrant de mémoire marqués par la Grande Guerre.

Le village de Proyart garde une mémoire prégnante de la Grande Guerre. Le village abrite un cimetière allemand ainsi que trois tombes françaises présentes dans le cimetière communal. Excentré du village, la mémoire de cette Grande Guerre reste vive et incarnée par un monument aux morts prenant la forme d’un arc de triomphe imposant. À découvrir !

Réservation auprès de l’office de tourisme ou via notre billetterie en ligne. .

Rue de Chuignolles Proyart 80340 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

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English :

In connection with the commemoration of the 110th anniversary of the Battle of the Somme, the Pays d’Art et d’Histoire mission invites you to explore the still vibrant places of memory marked by the Great War.

The village of Proyart has a vivid memory of the Great War. The village is home to a German cemetery and three French graves in the communal cemetery. Off-center from the village, the memory of the Great War remains vividly alive, embodied by a war memorial in the form of an imposing triumphal arch. Worth a visit!

Reservations at the tourist office or via our online ticketing service.

L’événement Des cimetières de Proyart au monument aux morts la mémoire de la Grande Guerre Proyart a été mis à jour le 2025-07-31 par OT HAUTE SOMME PERONNE