« Des étoiles qui chantent ». Par la Compagnie Extravague. Performance, textes et sons d’après l’écrivain Kenneth White., Maison Max Ernst, Huismes

Informations pratiques

« Des étoiles qui chantent ». Par la Compagnie Extravague. Performance, textes et sons d’après l’écrivain Kenneth White. Samedi 19 septembre, 20h00 Maison Max Ernst Indre-et-Loire

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Performance contemplative et immersive, dans l’intimité des premiers écrits de l’Humanité.

Des mots simples, rythmés par des galets ou du saxophone, des corps dansant dans l’ombre et des voix lumineuses qui donnent à entendre l’écho du monde.

Maison Max Ernst 12 rue de la Chancellerie, 37420 Huismes Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 89 93 52 23 http://www.maison-max-ernst.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 93 52 23 »}] La Maison Max Ernst et Dorothea Tanning, labellisée Maison des Illustres par le Ministère de la culture, constitue une « oeuvre » du couple d’artistes et un musée relatant la mémoire de leurs productions respectives. Les deux artistes, peintres, sculpteurs et poètes, ont vécu et travaillé au Pain perdu à Huismes de 1955 à 1968. Max Ernst (1891-1976), représentant des mouvements dada et surréaliste, est une figure majeure de l’art du 20ᵉ siècle ; Dorothea Tanning (1910-2012) est une artiste femme devenue incontournable.

La « maison partagée » pour la vie personnelle et artistique du couple et les ateliers de Max Ernst proposent des expositions temporaires, des conférences, lectures et concerts…qui évoquent pour cette année 2026 l’oeuvre et l’artiste Max Ernst, en hommage à sa disparition en 1976.

Ainsi, ces deux expositions où dialoguent des oeuvres et objets de Max Ernst, avec des créations d’artistes contemporains et des objets d’art ethnique : « Hommage à Max Ernst » par l’artiste contemporain Richard Fauguet et « Max Ernst. Influences primitives ».

Le centre documentaire comporte un fonds d’ouvrages sur les mouvements Dada et Surréalisme, Max Ernst, Dorothea

Tanning, Marcel Duchamp, et Alexander Calder et Chaïm Soutine qui ont vécu et séjourné également en Touraine. De plus, la collection de la Maison comporte des estampes et ouvrages bibliophiliques d’Ernst et Tanning, et des oeuvres originales d’artistes contemporains de 1960 à nos jours, qui sont régulièrement exposées.

Le jardin, dessiné par le couple et arboré en 1960, comporte également un collage mural de bas-reliefs de Max Ernst. Parking à proximité

Performance contemplative et immersive, dans l’intimité des premiers écrits de l’Humanité.

©Compagnie Extravague