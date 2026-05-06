Un cycle de 3 ateliers (6, 13 et 20 mai) pour explorer ses origines, ses souvenirs et ce qui nous a été transmis, suivis d’une soirée de restitution ouverte au public (6 juin), où les participant·es pourront présenter leurs créations.

Concrètement, ce sont des temps d’échange et de création pour :

réfléchir à son parcours et à ce qui nous construit

mettre en forme ses souvenirs et expériences

rencontrer d’autres personnes et partager des récits

Créer son musée personnel pour une exposition collective.

À travers des temps d’échange, d’écriture et de création (objets, sons, images…), chaque participant·e réalise une forme artistique personnelle, comme un “musée de soi”. Les créations donnent lieu à une exposition collective.

Aucune expérience requise, juste l’envie de raconter, d’écouter et de partager.

Et si tu prenais le temps de te poser une question simple ?

qu’est-ce que j’ai reçu… et qu’est-ce que j’en fais aujourd’hui ?

Pendant 3 ateliers, on te propose d’explorer tes origines, tes souvenirs et ton histoire…

Pas de cours, pas de niveau requis. Juste un espace pour réfléchir, créer et partager.

Concrètement, on fait quoi ?

On échange : famille, culture, souvenirs, non-dits…

On écrit (si tu veux)

On crée à partir d’objets, de photos, de sons, de textes…

On transforme tout ça en une création perso

Petit à petit, tu construis ton “musée personnel”: une forme libre pour raconter ce qui t’a construit (ou pas).

Ça peut être : une installation avec des objets, un texte ou une lettre, un collage ou une carte de souvenirs, un enregistrement audio, ou autre chose, selon ce qui te parle

Et à la fin ?

Tes créations seront présentées dans une expo collective ouverte au public. Chacun·e a son espace pour montrer son univers et échanger avec les visiteurs (vernissage le samedi 6 juin de 18h à 21h).

Pourquoi venir ?

mieux comprendre d’où tu viens

mettre des mots (ou des formes) sur ton histoire

rencontrer d’autres personnes et leurs récits

créer quelque chose de personnel dans un cadre bienveillant

Pour qui ?

Tous publics et gratuit sur inscription (places limitées)

Infos et inscription : tendanceparis19@gmail.com ou 07.69.12.92.16

Lieu : 143 rue de Crimée, 75019 PARIS

Raconter son histoire à sa manière et créer son musée personnel

Du mercredi 06 mai 2026 au mercredi 20 mai 2026 :

mercredi

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Gratuit sur inscription

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T18:00:00+02:00_2026-05-06T20:00:00+02:00;2026-05-13T18:00:00+02:00_2026-05-13T20:00:00+02:00;2026-05-20T18:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00

Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/702439-t-des-heritages-ateliers-et-exposition?header=%2Fpage%2F3887065-des-heritages-6-13-20-mai +33769129216 tendanceparis19@gmail.com



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