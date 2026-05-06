Des/Héritages « Se raconter et se rencontrer autrement » Tendance 19 Paris
Des/Héritages « Se raconter et se rencontrer autrement » Tendance 19 Paris mercredi 6 mai 2026.
Un cycle de 3 ateliers (6, 13 et 20 mai) pour explorer ses origines, ses souvenirs et ce qui nous a été transmis, suivis d’une soirée de restitution ouverte au public (6 juin), où les participant·es pourront présenter leurs créations.
Concrètement, ce sont des temps d’échange et de création pour :
- réfléchir à son parcours et à ce qui nous construit
- mettre en forme ses souvenirs et expériences
- rencontrer d’autres personnes et partager des récits
Créer son musée personnel pour une exposition collective.
À travers des temps d’échange, d’écriture et de création (objets, sons, images…), chaque participant·e réalise une forme artistique personnelle, comme un “musée de soi”. Les créations donnent lieu à une exposition collective.
Aucune expérience requise, juste l’envie de raconter, d’écouter et de partager.
Et si tu prenais le temps de te poser une question simple ?
qu’est-ce que j’ai reçu… et qu’est-ce que j’en fais aujourd’hui ?
Pendant 3 ateliers, on te propose d’explorer tes origines, tes souvenirs et ton histoire…
Pas de cours, pas de niveau requis. Juste un espace pour réfléchir, créer et partager.
Concrètement, on fait quoi ?
- On échange : famille, culture, souvenirs, non-dits…
- On écrit (si tu veux)
- On crée à partir d’objets, de photos, de sons, de textes…
- On transforme tout ça en une création perso
Petit à petit, tu construis ton “musée personnel”: une forme libre pour raconter ce qui t’a construit (ou pas).
Ça peut être : une installation avec des objets, un texte ou une lettre, un collage ou une carte de souvenirs, un enregistrement audio, ou autre chose, selon ce qui te parle
Et à la fin ?
Tes créations seront présentées dans une expo collective ouverte au public. Chacun·e a son espace pour montrer son univers et échanger avec les visiteurs (vernissage le samedi 6 juin de 18h à 21h).
Pourquoi venir ?
- mieux comprendre d’où tu viens
- mettre des mots (ou des formes) sur ton histoire
- rencontrer d’autres personnes et leurs récits
- créer quelque chose de personnel dans un cadre bienveillant
Pour qui ?
Tous publics et gratuit sur inscription (places limitées)
Infos et inscription : tendanceparis19@gmail.com ou 07.69.12.92.16
Lieu : 143 rue de Crimée, 75019 PARIS
Raconter son histoire à sa manière et créer son musée personnel
Du mercredi 06 mai 2026 au mercredi 20 mai 2026 :
mercredi
de 18h00 à 20h00
gratuit sous condition
Gratuit sur inscription
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T18:00:00+02:00_2026-05-06T20:00:00+02:00;2026-05-13T18:00:00+02:00_2026-05-13T20:00:00+02:00;2026-05-20T18:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00
Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris
https://www.tendance19.fr/collect/description/702439-t-des-heritages-ateliers-et-exposition?header=%2Fpage%2F3887065-des-heritages-6-13-20-mai +33769129216 tendanceparis19@gmail.com
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