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Des/Héritages « Se raconter et se rencontrer autrement » Tendance 19 Paris

Des/Héritages « Se raconter et se rencontrer autrement » Tendance 19 Paris

Des/Héritages « Se raconter et se rencontrer autrement » Tendance 19 Paris mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Tendance 19

Adresse : 143 rue de Crimée

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : <p>Gratuit sur inscription</p>

Un cycle de 3 ateliers (6, 13 et 20 mai) pour explorer ses origines, ses souvenirs et ce qui nous a été transmis, suivis d’une soirée de restitution ouverte au public (6 juin), où les participant·es pourront présenter leurs créations.

Concrètement, ce sont des temps d’échange et de création pour :

  • réfléchir à son parcours et à ce qui nous construit
  • mettre en forme ses souvenirs et expériences
  • rencontrer d’autres personnes et partager des récits

Créer son musée personnel pour une exposition collective.

À travers des temps d’échange, d’écriture et de création (objets, sons, images…), chaque participant·e réalise une forme artistique personnelle, comme un “musée de soi”. Les créations donnent lieu à une exposition collective.

Aucune expérience requise, juste l’envie de raconter, d’écouter et de partager.

Et si tu prenais le temps de te poser une question simple ?

qu’est-ce que j’ai reçu… et qu’est-ce que j’en fais aujourd’hui ?

Pendant 3 ateliers, on te propose d’explorer tes origines, tes souvenirs et ton histoire…

Pas de cours, pas de niveau requis. Juste un espace pour réfléchir, créer et partager.

Concrètement, on fait quoi ?

  • On échange : famille, culture, souvenirs, non-dits…
  • On écrit (si tu veux)
  • On crée à partir d’objets, de photos, de sons, de textes…
  • On transforme tout ça en une création perso

Petit à petit, tu construis ton “musée personnel”: une forme libre pour raconter ce qui t’a construit (ou pas).

Ça peut être : une installation avec des objets, un texte ou une lettre, un collage ou une carte de souvenirs, un enregistrement audio, ou autre chose, selon ce qui te parle

Et à la fin ?

Tes créations seront présentées dans une expo collective ouverte au public. Chacun·e a son espace pour montrer son univers et échanger avec les visiteurs (vernissage le samedi 6 juin de 18h à 21h).

Pourquoi venir ?

  • mieux comprendre d’où tu viens
  • mettre des mots (ou des formes) sur ton histoire
  • rencontrer d’autres personnes et leurs récits
  • créer quelque chose de personnel dans un cadre bienveillant

Pour qui ?

Tous publics et gratuit sur inscription (places limitées)

Infos et inscription : tendanceparis19@gmail.com ou 07.69.12.92.16

Lieu : 143 rue de Crimée, 75019 PARIS

Raconter son histoire à sa manière et créer son musée personnel
Du mercredi 06 mai 2026 au mercredi 20 mai 2026 :
mercredi
de 18h00 à 20h00
gratuit sous condition

Gratuit sur inscription

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T18:00:00+02:00_2026-05-06T20:00:00+02:00;2026-05-13T18:00:00+02:00_2026-05-13T20:00:00+02:00;2026-05-20T18:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00

Tendance 19 143 rue de Crimée  75019 Paris
https://www.tendance19.fr/collect/description/702439-t-des-heritages-ateliers-et-exposition?header=%2Fpage%2F3887065-des-heritages-6-13-20-mai +33769129216 tendanceparis19@gmail.com


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