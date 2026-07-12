Des histoires plein les paniers ! Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau
jeudi 6 août 2026 · Médiathèque "Les trésors de tolente" · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Des histoires plein les paniers !
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Faites une pause enchantée au marché de la place de l’Europe !
L’équipe de la médiathèque Les Trésors de Tolente propose aux petits curieux un moment d’histoires et d’aventure.
Entre lectures, imagination et découvertes, petits et grands pourront partager un agréable moment en famille au cœur du marché. .
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Des histoires plein les paniers ! Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-07 par OT PAYS DES ABERS
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