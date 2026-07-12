jeudi 6 août 2026 · Médiathèque "Les trésors de tolente" · Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Des histoires plein les paniers !

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Faites une pause enchantée au marché de la place de l’Europe !

L’équipe de la médiathèque Les Trésors de Tolente propose aux petits curieux un moment d’histoires et d’aventure.

Entre lectures, imagination et découvertes, petits et grands pourront partager un agréable moment en famille au cœur du marché. .

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Des histoires plein les paniers ! Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-07 par OT PAYS DES ABERS