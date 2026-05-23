Don du sang Salle Armorica Plouguerneau
Don du sang Salle Armorica Plouguerneau lundi 3 août 2026.
Plouguerneau
Don du sang
Salle Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-03
Le sang élément indispensable et irremplaçable, permet à chacun de nous de vivre. Pour certains malades et ou blessés, il est indispensable au rétablissement ou à la stabilisation de l’état de santé.
Et si pendant l’été, on réservait une heure de son temps (10 minutes environ pour le prélèvement, entretien médical avant, collation après) pour aider à sauver des vies !
Depuis plusieurs mois, les réserves sont gérées à flux tendus. Pour éviter que les médecins soient conduits à privilégier certains patients plutôt que d’autres, évitons la pénurie et inscrivons-nous nous sur dondesang. efs. sante.fr.
Les collectes sont organisées près de chez nous ou de votre lieu de vacances, en matinée pour bien commencer la journée.
Pour donner, il faut être âgé de plus de 18 ans et moins de 71 ans, peser plus de 50 Kg et en bonne santé. .
Salle Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Don du sang Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT PAYS DES ABERS
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