La Zicotek invite GUY & JO Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

La Zicotek invite GUY & JO

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir un duo plein de charme et d’énergie

Denis Uguen à la guitare

Jean-Christophe Prou au banjo

Ils vous embarquent dans un univers musical original, mêlant bluegrass, swing manouche, musique classique… et une bonne dose d’humour avec une touche de folie !

Un moment convivial et surprenant à partager en famille ou entre amis.

Ouvert à toutes et tous

On vous attend nombreux ! .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement La Zicotek invite GUY & JO Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT PAYS DES ABERS