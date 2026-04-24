La Zicotek invite GUY & JO Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
La Zicotek invite GUY & JO Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 30 mai 2026.
Plouguerneau
La Zicotek invite GUY & JO
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir un duo plein de charme et d’énergie
Denis Uguen à la guitare
Jean-Christophe Prou au banjo
Ils vous embarquent dans un univers musical original, mêlant bluegrass, swing manouche, musique classique… et une bonne dose d’humour avec une touche de folie !
Un moment convivial et surprenant à partager en famille ou entre amis.
Ouvert à toutes et tous
On vous attend nombreux ! .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement La Zicotek invite GUY & JO Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT PAYS DES ABERS
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