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La Zicotek invite GUY & JO Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

La Zicotek invite GUY & JO Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Les trésors de Tolente

Adresse : 5 Rue du Colombier

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plouguerneau

La Zicotek invite GUY & JO

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez découvrir un duo plein de charme et d’énergie
Denis Uguen à la guitare
Jean-Christophe Prou au banjo

Ils vous embarquent dans un univers musical original, mêlant bluegrass, swing manouche, musique classique… et une bonne dose d’humour avec une touche de folie !

Un moment convivial et surprenant à partager en famille ou entre amis.

Ouvert à toutes et tous

On vous attend nombreux !   .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75 

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English :

L’événement La Zicotek invite GUY & JO Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT PAYS DES ABERS

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